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Задержан корректировщик, сдававший россиянам позиции ВСУ в Киеве, - Офис Генпрокурора

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Задержан корректировщик, сдававший россиянам позиции ВСУ в Киеве, - Офис Генпрокурора
Правоохранители задержали киевлянина и сообщили ему о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина неоднократно передавал представителю России через мессенджер информацию о расположении и движении на территории Киева подразделений и военной техники ВСУ.

Делал он это в течение июля-августа с корыстных мотивов. К указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций.

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При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.

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Топ комментарии

  • Urs
    это было самое дорогое перевоспитание за деньги и жизни населения и граждан. Причем процесс оплаты еще далек до завершения.

  • 5 копійок
    А за скумбрію щось і не згадують.
  • Ласковый зверь
    А можна було б тихенько закопати зрадника або розібрати на органи для поранених.
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