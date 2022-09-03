Задержан корректировщик, сдававший россиянам позиции ВСУ в Киеве, - Офис Генпрокурора
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Правоохранители задержали киевлянина и сообщили ему о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, мужчина неоднократно передавал представителю России через мессенджер информацию о расположении и движении на территории Киева подразделений и военной техники ВСУ.
Делал он это в течение июля-августа с корыстных мотивов. К указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций.
При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.