Россияне нанесли удары по Николаеву. Горят гаражи, поврежден дом, - Сенкевич
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Сегодня, 3 сентября, российские захватчики нанесли удар по Николаеву.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает николаевский городской голова Александр Сенкевич.
"Около 11:30 в Николаеве прогремели взрывы. Пока известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар. Его ликвидируют спасатели. Также ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, одна женщина получила осколочные ранения.