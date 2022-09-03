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Вследствие обстрела Николаевщины погиб 8-летний ребенок, 4 человека получили ранения, - облсовет

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Вследствие обстрела Николаевщины погиб 8-летний ребенок, 4 человека получили ранения, - облсовет
Российские оккупанты обстреляли Березнеговатое в Николаевской области.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас: Николаевская область, Березнеговатое - погибший ребенок 8 лет, 4 получили осколочное ранение, двое из них - дети.
Николаев - 2 раненых", - говорится в сообщении.

На местах "прилетов" работают спасатели и медики. Информация о пострадавших уточняется.

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