Генерала армии РФ Чайко, командовавшего операцией по захвату Киева, будут судить в Украине
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Также правоохранители выяснили, что в марте 2022 года генерал проживал в селе Здвижевка Бучанского района и руководил боевыми действиями из захваченного детского сада.
Кроме того, он вручал российским военным государственные награды в селе Катюжанка.
"Вторжение российских захватчиков на территорию Украины сопровождалось оккупацией населенных пунктов, бомбардировкой гражданских объектов. Это привело к гибели мирного населения, в том числе детей. Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении генерал-полковника с РФ", - резюмируют в полиции.
Имени генерала не указано, но по добавленной фотографии и описанию можно установить, что речь идет о генерал-полковнике Александре Чайко, который в указанный период занимал должность командующего восточным военным округом ВС РФ.
Как сообщается на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в период с февраля по апрель 2022 года Чайко руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления.
Ранее Александр Чайко неоднократно возглавлял группу российских войск в Сирии, в частности, как командующий группировкой. За участие в уничтожении мирных жителей Сирии в 2020 году поощрен званием героя России, по возвращении из Сирии в 2021 году – очередным воинским званием генерал-полковник.
По данным британской разведки, в мае 2022 года Чайко был отстранен от должности командующего восточным округом ВС РФ.
Напомним, 2 мая стало известно, что сообщено о подозрении командующему Восточным военным округом ВС РФ. Российский генерал-полковник Александр Чайко принимал участие в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных ему подразделений на территорию северных областей Украины.