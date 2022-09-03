"Газпром" увеличил транзит через Украину после остановки "Северного потока"

"Газпром" в субботу увеличил транзит природного газа в Европу через Украину после остановки "Северного потока".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Российская компания анонсировала, что в субботу поставит странам ЕС 42,7 млн ​​кубометров природного газа через украинскую ГТС. За пятницу "Газпром" отправил в Европу через Украину 41,3 млн кубометров газа.

По словам экспертов, этого все еще недостаточно, чтобы компенсировать газ, который, как ожидалось, будет прокачиваться по "Северному потоку".

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Напомним, вчера "Северный поток" полностью остановили. Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.