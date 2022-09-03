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"Газпром" увеличил транзит через Украину после остановки "Северного потока"

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"Газпром" увеличил транзит через Украину после остановки "Северного потока"
"Газпром" в субботу увеличил транзит природного газа в Европу через Украину после остановки "Северного потока".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Российская компания анонсировала, что в субботу поставит странам ЕС 42,7 млн ​​кубометров природного газа через украинскую ГТС. За пятницу "Газпром" отправил в Европу через Украину 41,3 млн кубометров газа.

По словам экспертов, этого все еще недостаточно, чтобы компенсировать газ, который, как ожидалось, будет прокачиваться по "Северному потоку".

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Напомним, вчера "Северный поток" полностью остановили. Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.

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Топ комментарии

  • Alex Sokolov 0d8421f8
    Україна, як надійний партнер, сумлінно дотримується міжнародних угод щодо транзитних енергопотоків.
  • акаб акабіч
    прикольно читать истеричные визги про транзит, особенно от свежевылупившихся комментаторов. В выполнении договоренностей(в данном случае с европейскими странами о беспрепятственном транзите) и есть главное отличие Украины от какой-то рашки. Швабропитекам только и нужно, чтобы мы им уподобились: нарушали договоры, пытали и убивали пленных, лупили бомбами по мирняку
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