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Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве. ФОТОрепортаж

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Со спецназовцем, снайпером-разведчиком с позывным Тенгри попрощались в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Спецназовец, снайпер-разведчик с наибольшим количеством удачно выполненных суперсложных и чрезвычайно рискованных задач. О подвигах Великого Воина ходят легенды по фронту как об образце смелости, мужества и иногда сверхчеловеческих возможностей. Профессионал, виртуоз своего дела, он помогал всем и учил молодых, передавая свои знания и опыт.

Тенгри на фронте знали все подразделения и лично руководители спецопераций, которые часто совещались с ним. Лучшие воины фронта гордились дружбой с этим Великим Воином", - вспоминает волонтер Наталья Воронкова.

Имя воина не рассекречивается даже после смерти.

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Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 01

Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 02
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 03
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 04
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 05
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 06
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 07
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 08
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 09
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 10
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 11
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 12
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 13
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 14
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 15
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 16
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 17
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 18
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 19
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 20
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 21
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 22
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 23
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 24
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 25
Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве 26
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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