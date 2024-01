Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение ведомство опубликовало в твиттере.

Там напомнили кремлевским ботам, что существует словарь, и согласно ему, слово "фобия" означает страх.

"Однако никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Разберемся с нашей лексикой: не русофобия, а русо-гоу-хомия (от английского go home, идти домой. – Ред.)", – написали в Минобороны.

kremlin bots keep whining about "russophobia".

Let’s remind them of a book they keep ignoring - the dictionary.Phobia essentially means fear of something. But nobody is afraid of russkies&their crumbling army.

Let’s get our vocabulary straight:not russo-phobia,but russo-go-homia