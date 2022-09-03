В Минобороны предложили альтернативу слову "русофобия"
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В Минобороны Украины высмеяли слово русофобия, которое часто используют боты для российской пропаганды.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение ведомство опубликовало в твиттере.
Там напомнили кремлевским ботам, что существует словарь, и согласно ему, слово "фобия" означает страх.
"Однако никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Разберемся с нашей лексикой: не русофобия, а русо-гоу-хомия (от английского go home, идти домой. – Ред.)", – написали в Минобороны.
kremlin bots keep whining about "russophobia".— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 3, 2022
Let’s remind them of a book they keep ignoring - the dictionary.Phobia essentially means fear of something. But nobody is afraid of russkies&their crumbling army.
Let’s get our vocabulary straight:not russo-phobia,but russo-go-homia