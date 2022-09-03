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В Минобороны предложили альтернативу слову "русофобия"

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В Минобороны предложили альтернативу слову "русофобия"
В Минобороны Украины высмеяли слово русофобия, которое часто используют боты для российской пропаганды.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение ведомство опубликовало в твиттере.

Там напомнили кремлевским ботам, что существует словарь, и согласно ему, слово "фобия" означает страх.

"Однако никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Разберемся с нашей лексикой: не русофобия, а русо-гоу-хомия (от английского go home, идти домой. – Ред.)", – написали в Минобороны.

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Топ комментарии

  • nav svargi
    ruske idi naheria
  • Ksenia VB
    Правильно. Кацапами гидують, м не бояться.
    Як тараканкми.
  • Алимжон Кегельбанов
    Какое отношение имеет Русь к *********? Приклеивая им "русо" мы косвенно соглашаемся с тем, что угро-татары, чуваши и мордва наши "братья".
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