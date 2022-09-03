Турция может стать посредником в ситуации с ЗАЭС, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что его страна может выступить посредником в ситуации с Запорожской атомной электростанцией, оккупированной РФ.

Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Лидеры двух стран также обсудили реализацию "зернового соглашения" и выразили решимость продолжить строительство АЭС "Аккую" в Турции в соответствии с планами, говорится в сообщении.

По информации Кремля, Путин и Эрдоган среди прочих вопросов затронули визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. "Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - сообщила пресс-служба президента РФ.

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