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Турция может стать посредником в ситуации с ЗАЭС, - Эрдоган

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Турция может стать посредником в ситуации с ЗАЭС, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что его страна может выступить посредником в ситуации с Запорожской атомной электростанцией, оккупированной РФ.

Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Лидеры двух стран также обсудили реализацию "зернового соглашения" и выразили решимость продолжить строительство АЭС "Аккую" в Турции в соответствии с планами, говорится в сообщении.

По информации Кремля, Путин и Эрдоган среди прочих вопросов затронули визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. "Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - сообщила пресс-служба президента РФ.

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Топ комментарии

  • Valter Valter
    Спасибо, не надо. С зеленым коридором из Мариуполя и гарантиями безопасности Азову уже помогли.
  • FT FT
    Эдик, с переговорами по Мариуполю ты уже обосрался. Сиди теперь и не мельтиши.
  • Nikol Kovalenko
    А что вообще кацапы делают на АЭС?
    Они же ведь пришли для борьбы з националистами и не вступлением Украины в НАТО!
    Если так, то должны были обойти этот опасный объект и идти дальше выполнять свои цели.
    Так нет... Вот и вся сущность лаптеногих. Врать и воровать.
    Солдаты воруюют унитазы, а верхушка параши - АЭС и плотины с водой.
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