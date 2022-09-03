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Украинцам не стоит преуменьшать или вообще забывать об угрозе со стороны Беларуси, - ГПСУ

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Украинцам не стоит преуменьшать или вообще забывать об угрозе со стороны Беларуси, - ГПСУ
Подразделения армии Беларуси продолжают усиливать границу с Украиной и проводить военные маневры.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Изменений в численности войск или в характере их действий не наблюдаем. Но мы тоже не сидим на месте. Мы понимаем, что это направление является критическим в определенной степени. Ведь Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины. Поэтому наши силы уделяют этому направлению значительное внимание" , – сказал он.

По словам Демченко, это направление усиливают, обустраивают позиции, чтобы было укрытие и возможность вести огонь, если враг пересечет границу.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Никто и не забывает. Вот выделили деньги на дороги, чтобы было приятней ездить из беларуси к нам. Один раз показалось мало, надо повторить. Ездить удобней не по просекам, а по культурным дорогам, так быстрее и комфортней. Так что помним и не забываем.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та не українцям не слід забувати... а верховному глав(якби)главкому і тим, хто йому у вуха шепоче...
    українці все пам"ятають... і луку в разкаряці, і вильоти бойової авіації.... і розібрані рейки і рапорти з відмовами... тобто все !!!
  • растуди
    А це він кому? Тим "українцям", що на Банковій? Бо пересічним знову фінансувати "велике крадівництво" вже не по кишені
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