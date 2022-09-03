Новости

12 из 16 земель Германии больше не принимают искателей убежища из-за большого наплыва из Украины

14 42287
12 из 16 земель Германии больше не принимают искателей убежища из-за большого наплыва из Украины
В связи с большим количеством беженцев из Украины и просителей убежища из других стран, 12 из 16 федеральных земель Германии в настоящее время блокируют прием новых беженцев.

Как сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Spiegel.

"На фоне большого количества людей 12 земель в настоящее время активировали блокировку в системе первоначального размещения. Нагрузка на федеральные земли возникает из-за беженцев из Украины и общей миграции", — заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел

По словам пресс-секретаря, с начала войны из Украины в Германию выехали более 980 тысяч человек, в последнее время в среднем 875 человек в день.

Министерству известно, что несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что вскоре они достигнут предела своих возможностей.

Однако подобные временные запреты "нередки", сказала пресс-секретарь. "Кроме того, размещение все еще возможно, поскольку в настоящее время прием продолжается в крупных землях", - заявили в министерстве.

Читайте также: Почти треть украинцев стали беженцами, - ООН

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Так то поляки. А немцам арабы милее.
  • акаб акабіч
    в Польшу 6 млн и не ноют
  • Uzer Uzer
    Стоять! У меня жена и двое мелких в Северном Рейне - Весфалии, благодаря челу на этом форуме, так вот - квартира уже есть, в школу пошла, 500 евро дают (будет перерасчет), проблемы с садиком, это да. Но вот вопрос - давайте сравним с нашими беженцами на западной Украине, расходы, и заодно уровень жизни?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости