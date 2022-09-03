12 из 16 земель Германии больше не принимают искателей убежища из-за большого наплыва из Украины
Как сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Spiegel.
"На фоне большого количества людей 12 земель в настоящее время активировали блокировку в системе первоначального размещения. Нагрузка на федеральные земли возникает из-за беженцев из Украины и общей миграции", — заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел
По словам пресс-секретаря, с начала войны из Украины в Германию выехали более 980 тысяч человек, в последнее время в среднем 875 человек в день.
Министерству известно, что несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что вскоре они достигнут предела своих возможностей.
Однако подобные временные запреты "нередки", сказала пресс-секретарь. "Кроме того, размещение все еще возможно, поскольку в настоящее время прием продолжается в крупных землях", - заявили в министерстве.