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Блогерша Вышемирская, которую украинцы спасли из обстрелянного роддома в Мариуполе, теперь работает на российскую пропаганду

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Блогерша Вышемирская, которую украинцы спасли из обстрелянного роддома в Мариуполе, теперь работает на российскую пропаганду
Блогерша и модель Марианна Вышемирская, которую во время беременности спасли из обстрелянного роддома в Мариуполе, приобщается к российской пропаганде.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера все прозрели, что МраZота Марьяна Вышемирская, та самая с фото возле разбомбленного роддома, приобщается к пропаганде. С иллюстрацией шариков аквафреша с первого сентября в Мариуполе.

Однако это только цветочки. Недавно она почти единственная, кто был допущен россиянами в Оленевку. В колонию. Где держат наших героев. Чтобы сделать репортаж-пропаганду с одним из наших. Если есть ад на земле, то именно такие "граждане Украины" заслуживают его", - подчеркнул он.

Блогерша Вышемирская, которую украинцы спасли из обстрелянного роддома в Мариуполе, теперь работает на российскую пропаганду 01
Блогерша Вышемирская, которую украинцы спасли из обстрелянного роддома в Мариуполе, теперь работает на российскую пропаганду 02

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова мерзенна гнида...
  • Red_Sky_On
    Гроші декому не пахнуть.... Йух на неї!
  • wislen Lem
    Одним словом, с...ка.
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