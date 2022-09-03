В компании Siemens подтвердили, что РФ лжет о масштабе неисправности ради преднамеренной остановки "Северного потока"

Утечка смазки, которую "Газпром" назвал причиной остановки "Северного потока", - рутинная неисправность. Обычно это не влияет на работу турбин и может быть устранено на месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобное заключение ("Газпрома". - Ред.) не является технической причиной для прекращения работы. Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте", - заявили в Siemens Energy.

Устранение подобных неполадок – это рутинная операция в пределах работ по техническому обслуживанию. В прошлом возникновение таких инцидентов не приводило к прекращению эксплуатации, отмечается в заявлении. В настоящее время Siemens Energy не занимается техобслуживанием "Северного потока", но готова принять участие в технических работах, добавили в немецкой компании, отметив, что "на компрессорной станции "Портовая" есть достаточно дополнительных турбин для работы "Северного потока".

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Напомним, российская газовая компания "Газпром" вечером 2 сентября объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за якобы обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжала работать.

Письмо об обнаруженных неисправностях агрегата и необходимости его устранения направили президенту и главному исполнительному директору Siemens Energy AG Кристиану Бруху. Как отмечается в заявлении "Газпрома", "согласно информации компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия".

В Еврокомиссии считают, что российская компания "Газпром" объявила о закрытии газопровода "Северный поток" под лживым предлогом.

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