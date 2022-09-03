В оккупированном Севастополе слышны звуки взрывов и выстрелов
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В Севастополе раздались звуки взрывов и выстрелов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Крым. Реалии.
"В Севастополе около 16:05 были слышны звуки, похожие на взрывы при срабатывании системы ПВО. Взрывы доносились с Корабельной стороны, если слушать в центральной части города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взрывы чередовались с менее громкими выстрелами из стрелкового оружия.
Информацию о звуках взрывов в городе подтверждают в соцсетях. Так в паблике "ЧП/Севастополь" пишут о "очень сильных хлопках у улицы Гоголя, несколько штук".
Пока российские оккупанты не комментируют эту информацию.
Позже в СМИ появилось сообщение, что причиной сегодняшних звуков взрывов и дыма в Севастополе оказался военно-исторический фестиваль, который проходил на Малаховом Кургане.