"Заметил, что засиделся": Кадыров захотел в "бессрочный отпуск". РосСМИ пишут, что для него готовят новую должность в Росгвардии

Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что устал возглавлять республику и хочет уйти в "бессрочный отпуск".

Соответствующее видео он обнародовал на своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации", – отметил Кадыров.

"Уже 15 лет, как я управляю республикой. <...> Поэтому, я думаю, что мое время тоже настало. Пока меня не выгнали. Мне кажется, я уже стар. Когда-то был самый молодой, неопытный. И сейчас таким же остался неопытным, но молодость ушла куда-то, - сказал Кадыров.

Как добавил глава Чечни, он и сам заметил, что засиделся: "Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что заслужил бессрочный и долгий отпуск".

"Считаю, что полностью заслужил бессрочный и долгий отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете", - заявил Кадыров.

Читайте также: Идентифицирован приятель Кадырова Бисаев, который пытал несовершеннолетнего во время оккупации Киевщины, - СБУ. ФОТО

Вместе с тем, российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на информированный источник пишет, что для Кадырова готовят высокую должность в силовом блоке.

"Рамзан Кадыров может занять руководящий пост в Росгвардии", - пишет издание.

Источник, близкий к администрации Путина, сообщил, что этот переход рассматривается.

26 августа СБУ объявила подозрение главе Чеченской Республики РФ Рамзану Кадырову и двум его приспешникам Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову. Их обвиняют в совершении военных преступлений на территории Украины за время российского вторжения РФ. Кадыров в ответ изъявил желание "прийти и разобраться".

Рамзан Кадыров занимает должность президента Чечни с 2007 года, а до того два года был и.о. главы правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кадыров и его подчиненным сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора