МАГАТЭ сообщила об очередном отключении Запорожской АЭС от сети

Международное агентство по ядерной энергии сообщило, что Запорожская атомная электростанция потеряла связь с последней внешней линией электропередач, находившейся в рабочем состоянии.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Украинская Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в очередной раз потеряла связь с оставшейся последней магистральной внешней линией электропередачи, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии", — говорится в сообщении.

Как отметили в организации, менее чем через 48 часов после того, как генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетил станцию вместе с миссией, он сообщил экспертам Агентства, что четвертая имеющаяся 750-киловольтная линия электропередач на АЭС вышла из строя. При этом три других линий были потеряны ранее во время конфликта.

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"Однако эксперты МАГАТЭ, которые сейчас присутствуют на крупнейшей в Европе атомной электростанции, расположенной в центре зоны боевых действий, также узнали, что резервная линия 330/750 кВ, соединяющая объект с близлежащей тепловой электростанцией, поставляет производимую электроэнергию ЗАЭС, на внешнюю сеть. Эта же резервная линия может также обеспечить резервное питание ЗАЭС по необходимости", — отметили в агентстве.

Также руководство станции проинформировало команду МАГАТЭ о том, что один из двух работающих блоков ЗАЭС во второй половине дня 3 сентября был отключен из-за ограничений в сети.

"Тот же блок 5 был отключен также 1 сентября — в день прибытия генерального директора Гросси на объект — из-за внутреннего сбоя в электроснабжении, но на следующий день его снова подключили", — отметили в МАГАТЭ.

В агентстве добавили, что один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов через сеть.