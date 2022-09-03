Российская железная дорога должна найти до 10 тысяч добровольцев на войну в Украине. ДОКУМЕНТ
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Российская железнодорожная компания получила разнарядку найти среди своих гражданских работников до 10 тысяч добровольцев на краткосрочный контракт на войну в Украине.
Об этом сообщил руководитель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов, сообщает Цензор.НЕТ.
Источник с Восточно-Сибирской железной дороги направил правозащитнику документ, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин установил квоту для корпораций по направлению желающих работников участвовать в войне против Украины. Квота для РЖД – 10 тысяч человек.
"Отправили мне вот такой документ. В РЖД развернули агитацию по вербовке действующих сотрудников на войну. Сохраняют за сотрудником рабочее место, но без сохранения зарплаты. План вербовки - 10 тысяч человек", - рассказал Табалов.