Россия готовится к решающему энергетическому удару по Европе, - Зеленский

Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам этой зимой.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении , сообщает Цензор.НЕТ.

"На днях Россия пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу – полностью остановилась прокачка газа по "Северному потоку". Зачем они это делают? Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца – во всех странах нашего континента. Хочет ослабить и запугать всю Европу, каждое государство. Где Россия не может сделать это силой обычного оружия, делает это силой энергетического оружия, пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами.

И чтобы защититься от этого, нам всем в Европе нужно еще больше единства, еще больше координации, еще больше помощи друг другу.

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Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. И ключевыми ответами на это должны быть две вещи: первое, наше единство – единство в защите от государства-террориста, а второе – усиление нашего собственного давления на Россию – это и усиление всех уровней санкций и ограничение нефтегазовых доходов России.

Чем больше ударов нанесем мы все вместе, тем меньше ударов смогут нанести эти террористы", - заявил Зеленский.