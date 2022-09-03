Взрыв боеприпаса в Чернигове: Зеленский обратился к местным властям по всей стране

Президент Владимир Зеленский уверяет, что все виновные в взрыве в центре Чернигова будут наказаны и призывает местные власти не допустить повторения подобных случаев.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении , сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сегодня абсолютно недопустимое событие в городе Чернигов. Днем на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв, сработал гранатомет. Среди пострадавших - дети. Маленький мальчик сейчас в тяжелом состоянии в реанимации.

Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. И будут.

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И я призываю представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторилось", - призвал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове. Позже в ОВА заявили, что в результате взрыва пострадали трое детей.