На многих участках фронта продолжаются жесткие боевые действия, - Зеленский

На многих участках фронта Харьковской области, востоке и юге Украины продолжаются жесткие боевые действия.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта – и Харьковщине, и Донбассе, и на юге нашей страны.

Российские войска снова били по Николаевщине, по районам Запорожской, Днепропетровской областей, по Харькову. К сожалению, есть жертвы, среди них, к сожалению, есть дети.

Украинская артиллерия делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, чтобы каждый российский штаб и все их склады боеприпасов, все логистические маршруты на оккупированной территории были обезврежены.

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Я благодарю наших воинов, которые это обеспечивают. Сегодня, в частности, хочу отметить бойцов 55-й артиллерийской бригады на Донецком направлении - за точный огонь по врагу. Благодарю и нашу разведку, и Службу безопасности Украины за точность наших ответов по позициям и объектам оккупантов", - рассказал президент.