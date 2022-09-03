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На многих участках фронта продолжаются жесткие боевые действия, - Зеленский

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На многих участках фронта продолжаются жесткие боевые действия, - Зеленский
На многих участках фронта Харьковской области, востоке и юге Украины продолжаются жесткие боевые действия.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта – и Харьковщине, и Донбассе, и на юге нашей страны.

Российские войска снова били по Николаевщине, по районам Запорожской, Днепропетровской областей, по Харькову. К сожалению, есть жертвы, среди них, к сожалению, есть дети.

Украинская артиллерия делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, чтобы каждый российский штаб и все их склады боеприпасов, все логистические маршруты на оккупированной территории были обезврежены.

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Я благодарю наших воинов, которые это обеспечивают. Сегодня, в частности, хочу отметить бойцов 55-й артиллерийской бригады на Донецком направлении - за точный огонь по врагу. Благодарю и нашу разведку, и Службу безопасности Украины за точность наших ответов по позициям и объектам оккупантов", - рассказал президент.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Якби Зеленський замість "Просто перестать стрелять" "просто перестав піЗЕдеть", то і жертв серед Українців було б набагато менше!
  • Right Right 2d264255
    А не яких фронтах воюють бійці Є.Кошовий та О.Пікалов?
  • Віталій Маркович
    а тим часом офіс президента дав наказ і надалі будувати дороги- ккому війна а кому мільярди дерибанити потрібно!
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