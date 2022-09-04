В оккупированном Симферополе раздавались взрывы. ВИДЕО

В ночь с 3 на 4 сентября в оккупированном Симферополе раздались взрывы.

Об этом сообщают местные telegram-каналы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Информация о взрывах поступила около 23:00. Жители временно оккупированного Симферополя массово пишут, что слышали взрывы и надеются, что это работа российского ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники отразили вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

"Может, работает ПВО: В районе крымских партизан в Симферополе слышны выстрелы", - пишут местные паблики.

СМИ отмечают, что это не первый "хлопок" в Симферополе 3 сентября. Там слышали "хлопки" еще около 11 утра.