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На ЗАЭС работает только 6-й энергоблок, 5-й вновь отключен из-за постоянных обстрелов российских войск, - "Энергоатом"

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На ЗАЭС работает только 6-й энергоблок, 5-й вновь отключен из-за постоянных обстрелов российских войск, - "Энергоатом"
Энергоблок 5 Запорожской атомной электростанции отключен из-за обстрела российских войск.

Об этом сообщила государственная компания "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 3 сентября 2022 года после обстрелов российскими оккупантами линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины и из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной, линии в 19:35 энергоблок №5 ЗАЭС был отключен от энергосети.

Пока в работе остается 6-й энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подает электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.

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    Кацапня тероризує персонал ЗАЕС. Прострілюють їм долоні, ґвалтують жінок.
  • Вася Шевченко f77d76ba

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    «Експерт-атомник», який водив членів місії МАГАТЕ по ЗАЕС,
    виявився спеціалістом із розмноження мавп

    Голомозий аферист ренат карчава, якого російські ЗМІ називають експертом-атомником та радником глави Росатома, має коротку, проте доволі яскраву біографію.

    В ній жодним чином немає навіть натяку на енергетику, повідомляє Енергоатом.

    Саме цей «гід експерт-атомник» (хоро)водив місію МАГАТЕ територією Запорізької АЕС і свято переконував, що випущена нібито з території України ракета перед приземленням здійснила розворот на 180º і лише тому може здатися, що її запустили з окупованої території.
    Бекграундом такого «альтернативно ерудованого» експерта зацікавилися росЗМІ.
    Виявилося, що карчаа - наймолодший депутат парламенту Абхазії першого скликання. Крім того, він працював на базі знаменитого розплідника мавп у Сухумі, а ще - був безпосередньо дотичний до продажу наукового архіву інституту експериментальної приматології та винуватцем смертельного ДТП із підлітком.
    «Експертом з усього» карчаа підпрацьовував давно та всюди: був і спостерігачем на виборах, і радником президента, і «незалежним експертом» Абхазії та Північного Кавказу, і казна чим ще. Такий собі майстер на всі руки. Тепер дійшла черга і до атомної енергетики.
  • 5 копійок
    Тоді головнокомандуючий був інший.
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