На ЗАЭС работает только 6-й энергоблок, 5-й вновь отключен из-за постоянных обстрелов российских войск, - "Энергоатом"
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Энергоблок 5 Запорожской атомной электростанции отключен из-за обстрела российских войск.
Об этом сообщила государственная компания "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
"Вечером 3 сентября 2022 года после обстрелов российскими оккупантами линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины и из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной, линии в 19:35 энергоблок №5 ЗАЭС был отключен от энергосети.
Пока в работе остается 6-й энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подает электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.