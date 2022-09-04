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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 49,5 тыс. человек, 236 самолетов, 206 вертолетов, 2049 танков и 4430 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 сентября потери личного состава противника составляют около 49 500 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 49500 (+450) человек ликвидировано,

танков - 2049 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 4430 (+27) ед,

артиллерийских систем - 1147 (+13) ед,

РСЗО - 294 (+1) ед,

средств ПВО - 156 (+3) ед,

самолетов - 236 (+1) ед,

вертолетов - 206 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+0),

крылатых ракет - 203 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3276 (+8) ед,

специальной техники - 106 (+1).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 49,5 тыс. человек, 236 самолетов, 206 вертолетов, 2049 танков и 4430 бронированных машин 01

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"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • nav svargi
    близько 49500 (+450) осіб.....nehilo tak za noch ZSU nascholkali well done !!
  • Алексей Первеев 0c647dc7
    Доки війна з боку мордору не є тотальною (мобілізаційною), зашкварюються лише "активісти" та
    ті хто під присягою (професійні військові). Їх відносно небагато, навіть у зомбованому суспільстві.
    Спроба офіційної загальної мобілізації орків закінчиться "бессмысленным и беспощадным" - як
    мінімум саботажем, тому ресурс м'яса у них вичерпний, а якість все гірша.
    Нам же треба не впасти раніше за них.
    Героям слава !
  • Ksenia VB
    Александр Яневский (Alex Yanevskyy)
    @yanevskyy
    ·
    2 вер.
    Бои за Херсон выглядят вот так.

    (из соцсетей)
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