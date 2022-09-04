Российские оккупанты не пустили в Энергодар груз с гуманитарной помощью, - мэр Орлов

Рашисты не пропустили в Энергодар автомобили с гумпомощью для местных жителей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

"Оккупанты не пропустили в Энергодар организованный нами гуманитарный груз. Он должен был приехать в город еще вчера, но этого не произошло. Сегодняшняя повторная попытка таки довезти людям необходимые им вещи тоже не имела результата. Рашисты просто развернули автомобили с гуманитарным грузом назад. Основной аргумент от них на первом же рашистском блокпосте - "Энергодар ни в чем не нуждается, у местных жителей есть все и, даже, больше", - пишет Орлов.

Отмечается, что в составе очередного гуманитарного груза были необходимы людям вещи: памперсы для детей и лежащих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты питания для социально незащищенных категорий семей.

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"Как всегда, мы также собрали большое количество адресных посылок со специфическими лекарствами, регулярный прием которых является жизненно необходимым для людей с определенными заболеваниями. А еще в составе этого гумгруза было 1000 кв. метров специальной защитной ткани для временного ремонта окон, которые получили повреждения после обстрелов "Но оккупанты думают, что лучше знают, что нужно или не нужно энергодарцам. Они делают все, чтобы заблокировать город от всего цивилизованного мира", - говорится в сообщении.