В оккупированном Мелитополе школьников заставляют фотографироваться с портретом Путина

В школах Мелитополя, которые контролируют российские оккупанты, детям проводят пропагандистские лекции и заставляют делать фото с портретом президента страны-агрессора России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в местном издании "РИА Мелитополь".

Отмечается, что первый День знаний в городских школах начался со вступительного урока, на котором мелитопольцам рассказывали о том, что такого государства, как Украина, вообще не существует, но есть Россия.

"После урока на перерыве детям предложили сделать коллективное фото в память о Дне знаний, но на фоне портрета тирана Владимира Путина. Многие дети отказались это делать. А на следующий день вообще не пришли в школу", - говорится в сообщении.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров в прямом эфире национального ТВ также сообщил, что в захваченных оккупантами и коллаборантами школах детям постоянно крутят вражеский гимн РФ.

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"Обучение в таких школах на втором плане. Главное промыть мозги – поднять флаги России, прокрутить гимн враждебной страны", – подчеркнул Федоров.