В оккупированном Мелитополе школьников заставляют фотографироваться с портретом Путина
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в местном издании "РИА Мелитополь".
Отмечается, что первый День знаний в городских школах начался со вступительного урока, на котором мелитопольцам рассказывали о том, что такого государства, как Украина, вообще не существует, но есть Россия.
"После урока на перерыве детям предложили сделать коллективное фото в память о Дне знаний, но на фоне портрета тирана Владимира Путина. Многие дети отказались это делать. А на следующий день вообще не пришли в школу", - говорится в сообщении.
Мелитопольский городской голова Иван Федоров в прямом эфире национального ТВ также сообщил, что в захваченных оккупантами и коллаборантами школах детям постоянно крутят вражеский гимн РФ.
"Обучение в таких школах на втором плане. Главное промыть мозги – поднять флаги России, прокрутить гимн враждебной страны", – подчеркнул Федоров.