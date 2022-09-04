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В оккупированном Мелитополе школьников заставляют фотографироваться с портретом Путина

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В оккупированном Мелитополе школьников заставляют фотографироваться с портретом Путина
В школах Мелитополя, которые контролируют российские оккупанты, детям проводят пропагандистские лекции и заставляют делать фото с портретом президента страны-агрессора России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в местном издании "РИА Мелитополь".

Отмечается, что первый День знаний в городских школах начался со вступительного урока, на котором мелитопольцам рассказывали о том, что такого государства, как Украина, вообще не существует, но есть Россия.

"После урока на перерыве детям предложили сделать коллективное фото в память о Дне знаний, но на фоне портрета тирана Владимира Путина. Многие дети отказались это делать. А на следующий день вообще не пришли в школу", - говорится в сообщении.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров в прямом эфире национального ТВ также сообщил, что в захваченных оккупантами и коллаборантами школах детям постоянно крутят вражеский гимн РФ.

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"Обучение в таких школах на втором плане. Главное промыть мозги – поднять флаги России, прокрутить гимн враждебной страны", – подчеркнул Федоров.

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Топ комментарии

  • Aleksiey Ykropovich
    Пздц..... так можна імпотентом стати.... яка дурепа це натягнула?
  • Senator 0eaca536
    Ровно 18 лет назад в школе Беслана все закончилось трагедией...хвалёный спец наз путлера расстрелял и детей и их родителей...не щадили никого...
    Все эти басни мавзолейные всегда заканчиваются одинаково...хоть Норд Ост хоть дома взорванные на Мацковии...
  • Ksenia VB
    Пороблено

    @cgtr

    ·

    2 вер.

    У знайомої діти пішли у чеську школу. Одно з вражень - перший тиждень нема уроків. Замість них щось типу тімбілдингу. Бо головне не в тому, щоб залити в дитячу голову знання, а в тому, щоб з школи вийшла повноцінна людина.
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