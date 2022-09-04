Поездка Путина на саммит G20 под вопросом из-за опасений безопасности
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Поездка российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится в Индонезии, под вопросом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в комментарии кремлевским СМИ сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Российская сторона заявляет о якобы учете всех факторов, в том числе безопасности Путина.
"Для того, чтобы принять решение о формате нашей встречи, будут принимать во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности", - ответил Песков на вопрос, в каком из форматов Путин может принять участие в саммите.
Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали.