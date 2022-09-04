Поездка Путина на саммит G20 под вопросом из-за опасений безопасности

Поездка российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится в Индонезии, под вопросом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в комментарии кремлевским СМИ сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Российская сторона заявляет о якобы учете всех факторов, в том числе безопасности Путина.

"Для того, чтобы принять решение о формате нашей встречи, будут принимать во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности", - ответил Песков на вопрос, в каком из форматов Путин может принять участие в саммите.

Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали.

Также читайте: США считают, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если там будет Путин, - Белый дом