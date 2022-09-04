Зеленский ответил на петицию относительно порно: просит Шмыгаля выяснить, не злоупотребляют ли правоохранители существующим законодательством

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию по легализации эротики и порнографии в Украине. В частности, он обратился к премьер-министру с просьбой рассмотреть этот вопрос внутри компетенции.

Об этом говорится на странице петиции на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский указал, что органы государственной власти и местного самоуправления, их должностные лица должны действовать исключительно руководствуясь Конституцией, законами и другими нормативно-правовыми актами, и сослался на Закон Украины "О защите общественной морали" как основной, регулирующий производство и обращение в любой форме предметов и продукции порнографического характера.

В то же время, именно Кабмин обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мер сексуального характера, а также координирует и контролирует представителей исполнительной власти в этой сфере. Именно поэтому глава государства решил обратиться к премьеру с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать автора о результатах.

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Напомним, петицию "О легализации эротики и порно на территории Украины" зарегистрировали на сайте Офиса Президента 4 июля. Она набрала 25 тысяч голосов. Автор петиции Тарас Сиромский пытался привлечь внимание президента к многочисленным злоупотреблениям со стороны правоохранителей, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям порнографии.