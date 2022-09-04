Кремль готов говорить с Зеленским только о том, как будут выполняться условия РФ, - Песков

РФ есть о чем говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским о выполнении ее условий по урегулированию ситуации в Украине.

Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

В ответ на вопрос, есть ли Москве о чем говорить с Зеленским, он ответил: "Конечно, о том, как будут выполняться наши условия".

Он утвердительно ответил на вопрос, сохраняются ли условия России прежними. "Безусловно", - подчеркнул пресс-секретарь. "Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты", - убежден он.

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Напомним, среди требований Москвы – "демилитаризация" и "денацификация" Украины, нейтральный и безъядерный статус, признание Крыма российским, а оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – "независимыми". При этом цель войны в Украине неоднократно "уточнялась" Кремлем.