На Харьковщине из-за вражеских обстрелов погиб человек, еще трое ранены, - ОВА

На Харьковщине в воскресенье, 4 сентября, из-за вражеских обстрелов погибла 50-летняя женщина, трое гражданских ранены.

Об этом в телеграм-канале сообщает Харьковская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В воскресенье враг продолжил терроризировать мирное население Харьковщины. Вследствие обстрелов в селе Одноробовка Золочевской громады погибла 50-летняя женщина. Снаряд попал в дом местной жительницы. В Изюмском районе из-за обстрелов поселка Андреевка, были ранены 3 гражданских. Их госпитализировали в больничные учреждения Харьковщины", - говорится в сообщении.

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