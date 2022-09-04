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У России отобрали чемпионат мира по спортивной стрельбе

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У России отобрали чемпионат мира по спортивной стрельбе
Решением исполнительного комитета Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) чемпионат мира состоится в 2023 году в столице Азербайджана Баку.

Об изменении места проведения мирового первенства по пулевой и стендовой стрельбе сообщает официальный сайт организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

О причинах перенесения чемпионата мира из России в Азербайджан ничего не сообщается.

Отметим, что мировое первенство должно было состояться в августе нынешнего года в РФ, однако в прошлом году исполком ISSF принял решение о переносе соревнований на 2023 год после настоятельных призывов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

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Как известно, президентом ISSF является 66-летний российский миллиардер Владимир Лисин.

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