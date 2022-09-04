Минздрав планирует разрешить делать второй бустер против COVID-19 всем желающим, - Кузин

Министерство здравоохранения планирует разрешить получение второй бустерной прививки против COVID-19 всем желающим гражданам Украины без ограничений.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передаёт Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, будет принято решение о расширении второго бустера на всех. Мы будем рекомендовать и давать возможность делать второй бустер для всех людей в зависимости от их желания", - отметил чиновник.

По его словам, такая возможность должна появиться ориентировочно к середине сентября.

Читайте также: Список инфекций, от которых желательно вакцинироваться во время войны

Кузин объяснил, что в этом случае желающим сделать второй бустер не будут отказывать в пункте вакцинации. Медик отметил, что вторая бустерная доза вакцины будет помогать защититься от штамма "Омикрон", поскольку пока неизвестно, как дальше будет развиваться мутация вируса.

"Если человек пропустил прививку, или есть базовый курс и он не успел сделать бустер, то, безусловно, человек должен прийти и прививаться, потому что по сути неполный курс прививки не имеет такой защиты, как полный", - подытожил Кузин.