У ВСУ есть силы и средства, чтобы не дать России увеличивать количество войск на юге, - ОК "Південь"

Вооруженные силы Украины имеют все необходимые средства и силы, чтобы у Российской Федерации не было возможности увеличивать количество российских войск на южном направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Південь" Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос о балансе сил и намерении РФ увеличить численность своих войск на юге Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы и дальше будем работать по той же формуле, что и работаем сейчас: как только они будут стараться, чтобы их там (на юге. - Ред.) стало больше, мы применим все средства и силы для того, чтобы их стало меньше. Я верю в нашу победу, в наши силы и верю, что мы это сможем", - заверила спикер.

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