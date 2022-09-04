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У ВСУ есть силы и средства, чтобы не дать России увеличивать количество войск на юге, - ОК "Південь"

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У ВСУ есть силы и средства, чтобы не дать России увеличивать количество войск на юге, - ОК "Південь"
Вооруженные силы Украины имеют все необходимые средства и силы, чтобы у Российской Федерации не было возможности увеличивать количество российских войск на южном направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Південь" Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос о балансе сил и намерении РФ увеличить численность своих войск на юге Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы и дальше будем работать по той же формуле, что и работаем сейчас: как только они будут стараться, чтобы их там (на юге. - Ред.) стало больше, мы применим все средства и силы для того, чтобы их стало меньше. Я верю в нашу победу, в наши силы и верю, что мы это сможем", - заверила спикер.

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Топ комментарии

  • Невідомий 00bea6ce
    Херсонщина. Звільнене Високопілля
  • Светлана Круп
    Скажу більше, навіть коли ми випхаємо (а колись та випхаємо) кацапів за межі кордонів, війна нікуди не подінеться. Бо чемоданний сруль не визнає свою поразку ніколи. Так що Україна мусить вчитися в Ізраілю поводженню з ********* сусідами.
  • Харьков Сумской
    А якщо росія не може збільшувати сили на півдні, їй треба дати там *****.
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