В Украине начинается новая волна COVID-19, - главный санврач Кузин
Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы наблюдаем начало роста заболеваемости, и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19 и которые заболели. Это ожидаемо, уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19, и спадать он начнет в марте-апреле, а может, и в начале мая", - сказал Кузин.
В то же время главный государственный санврач подчеркнул, что сейчас ключевым является показатель госпитализаций из-за коронавирусной болезни, который также растет.
"Для нас ключевым является показатель госпитализаций. Если раньше мы фиксировали в среднем менее 1 тыс. госпитализаций в неделю, то за последние несколько недель эта цифра растет. За позапрошлую неделю это 2,6 тыс., сейчас около 3,1 тыс. пациентов в течение недели госпитализируются с диагнозом COVID-19", - сказал Кузин.
По его словам, также еженедельно на 10-15% растет и количество тестирований на COVID-19.
По данным Минздрава, за прошлую неделю было проведено 56,5 тыс. тестирований, сейчас это 62 тыс. тестов. В подавляющем большинстве используются быстрые тесты на уровне первичного звена медицинской помощи.
В целом в Украине, рассказал Кузин, в наличии ПЦР-системы на проведение 1,3 млн исследований, такое же количество есть в резерве. Этого должно хватить до первого квартала 2023 года. Также на уровне первичной медицинской помощи доступны около 1,7 млн быстрых тестов. Их хватит до конца 2022 года.
Кузин отметил, что Украина получает тестовые системы и быстрые тесты для выявления коронавируса как гуманитарную помощь, а также закупает их за грантовые средства.