В Украине начинается новая волна COVID-19, - главный санврач Кузин

В Украине постепенно растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций из-за этого. В настоящее время зафиксировано 11,5 тыс. больных коронавирусной болезнью, в больницах находятся более 3 тыс. пациентов.

Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем начало роста заболеваемости, и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19 и которые заболели. Это ожидаемо, уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19, и спадать он начнет в марте-апреле, а может, и в начале мая", - сказал Кузин.

В то же время главный государственный санврач подчеркнул, что сейчас ключевым является показатель госпитализаций из-за коронавирусной болезни, который также растет.

Читайте также: Минздрав планирует разрешить делать второй бустер против COVID-19 всем желающим, - Кузин

"Для нас ключевым является показатель госпитализаций. Если раньше мы фиксировали в среднем менее 1 тыс. госпитализаций в неделю, то за последние несколько недель эта цифра растет. За позапрошлую неделю это 2,6 тыс., сейчас около 3,1 тыс. пациентов в течение недели госпитализируются с диагнозом COVID-19", - сказал Кузин.

По его словам, также еженедельно на 10-15% растет и количество тестирований на COVID-19.

По данным Минздрава, за прошлую неделю было проведено 56,5 тыс. тестирований, сейчас это 62 тыс. тестов. В подавляющем большинстве используются быстрые тесты на уровне первичного звена медицинской помощи.

В целом в Украине, рассказал Кузин, в наличии ПЦР-системы на проведение 1,3 млн исследований, такое же количество есть в резерве. Этого должно хватить до первого квартала 2023 года. Также на уровне первичной медицинской помощи доступны около 1,7 млн ​​быстрых тестов. Их хватит до конца 2022 года.

Кузин отметил, что Украина получает тестовые системы и быстрые тесты для выявления коронавируса как гуманитарную помощь, а также закупает их за грантовые средства.