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Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

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Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается: "Во встрече приняли участие: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук и командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов".

Главнокомандующий и командующие оперативными направлениями, руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.

"Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – отметил Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки.

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Топ комментарии

  • Eispickel
  • Анатолий К 65c6a92d
    А командуючі фронтов були на Ставці? Батальйон Юзік із Польщі приїхав? А Лисифй і Пікалов намалювали свої польські позиції на таємній карті? Абдристович накрав гранатометів на блокпостах, щоб нищити ворожа танки? Зкутами баришня в штабі?
  • Павло ШОвте
    Дякую ЗСУ за те , що настав вересень , а нє сєнтябрь
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