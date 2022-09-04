Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос, - генерал армии США в отставке Ходжес

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о русофобии в Молдове и возможных угрозах безопасности российских военных в Приднестровье.

"Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос. Кремль действительно не может остановить это на этой стадии", - считает Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Действительно ли жители Приднестровья хотят быть прикованы к трупу, каким сегодня является Российская Федерация? Надеются на светлое будущее?" - добавил он.

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