За время моей работы подписала три подозрения по разным делам Медведчука, - Венедиктова

Экс-генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ее вклад в почитание памяти Василия Стуса - три подписанных подозрения Виктору Медведчуку по трем разным уголовным делам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом экс-генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала в фейсбуке.

Она отметила: "В марте 2020 года стала Генеральным прокурором. В апреле 2020 года начала дело, в котором фигурировали мощные в 20-м нардепы.

В мае 2021 года подписала подозрения, в том числе Медведчуку. Статьи были тогда (за 10 месяцев до полномасштабного вторжения) – госизмена и нарушение законов и обычаев войны.

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В июне 2022 года отправила это дело в суд.

В октябре 2021 г. подписала Медведчуку подозрение также в "угольном деле" - за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.

Третье же подозрение дважды разоблаченному на госизмене нардепу подписала в июле 2022 года по другому делу – за организацию схемы незаконных полетов между РФ и оккупированным Крымом. В 2015 году нардеп неоднократно "путал следы" - в РФ летал самолетом, а оттуда в Крым - вертолетом. На оккупированный полуостров эти борта прибывали, минуя украинские государственные пункты пропуска.

А как чтите память Василия Стуса вы?"

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