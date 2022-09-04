Шмыгаль после переговоров с Шольцом: Германия может расширить поставки оружия в Украину
Об этом он сказал журналистам после переговоров в Берлине в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Было договорено, что Германия может расширять поставки уже поставляемого Украине оружия, пользованию которым обучены украинские Вооруженные силы", - отметил Шмыгаль. "Это было обсуждено с канцлером Олафом Шольцом", - добавил он.
Что касается новых видов оружия, "конечно, мы начали эту дискуссию и продолжаем ее, и это возможно при общей дискуссии с другими партнерами, как сказал канцлер", проинформировал украинский политик.
То есть, отметил Шмыгаль, эта работа идет, украинская сторона понимает, что ей нужно.
Кроме того, добавил премьер, во время визита было договорено "о других элементах, которые нельзя раскрыть".
В целом глава украинского правительства назвал "хорошими и глубокими" договоренности, достигнутые по военному направлению. Он напомнил, что целый ряд немецких вооружений в настоящее время успешно используется на полях боев.