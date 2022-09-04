Шмыгаль после переговоров с Шольцом: Германия может расширить поставки оружия в Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в воскресенье в Берлине переговоры с немецкой стороной относительно расширения поставок уже поставляемого оружия, а также того, которое Украина хотела бы получить.

Об этом он сказал журналистам после переговоров в Берлине в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Было договорено, что Германия может расширять поставки уже поставляемого Украине оружия, пользованию которым обучены украинские Вооруженные силы", - отметил Шмыгаль. "Это было обсуждено с канцлером Олафом Шольцом", - добавил он.

Что касается новых видов оружия, "конечно, мы начали эту дискуссию и продолжаем ее, и это возможно при общей дискуссии с другими партнерами, как сказал канцлер", проинформировал украинский политик.

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То есть, отметил Шмыгаль, эта работа идет, украинская сторона понимает, что ей нужно.

Кроме того, добавил премьер, во время визита было договорено "о других элементах, которые нельзя раскрыть".

В целом глава украинского правительства назвал "хорошими и глубокими" договоренности, достигнутые по военному направлению. Он напомнил, что целый ряд немецких вооружений в настоящее время успешно используется на полях боев.