Под Мариуполем российские оккупанты меняют номера автомобилей на украинские: боятся сил сопротивления, - Андрющенко
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Под Мариуполем оккупанты из страха перед украинскими силами сопротивления меняют номера автомобилей на украинские и смывают с них свою "свастику".
Об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариупольское сопротивление пишет, что оккупанты массово меняют номера на украинские и смывают свастику со своих невоенных автомобилей. По крайней мере, живущие за городом. Русня боится. И это правильно. Есть чего. Возмездие уже рядом", - написал Андрющенко.
Он отметил, что это происходит вокруг города, "от Ялты до Бабах-Тармы".