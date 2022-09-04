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Во Львове задержан харьковчанин, бросивший две гранаты в экипаж патрульных, - Нацполиция. ФОТО

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Житель Харькова бросил две гранаты в экипаж патрульных полицейских, он задержан.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, около 14:00 в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на улице Белогорской во Львове неизвестный мужчина пристает к прохожим и угрожает им гранатой. Когда экипаж патрульной полиции прибыл на место, то обнаружил мужчину, который вел себя неадекватно и угрожал применить оружие.

"На замечания полицейских он не реагировал, а бросил одну гранату в сторону полицейских, а затем – в салон патрульного автомобиля, после чего скрылся в доме", - говорится в сообщении.

Вследствие взрывов никто не пострадал.

Открыто уголовное производство за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

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Во Львове задержан харьковчанин, бросивший две гранаты в экипаж патрульных, - Нацполиция 01

Топ комментарии

  • Сергій Тим ( 25%)
    Що за гуманність під час війни?! Застрелити накуй покидька за спротив і все, тоді й інші може подумають чи слід так вчиняти
  • Bob Fayn
    я і говорив ,що любітєлі рускага міра на захід подались..чтокають і какають
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Так он там в наших кидать будет. Ватник это диагноз. К нему в дом придет рашист убьет сына, изнасилует жену и дочь, а он все-равно будет ненавидеть Украину и ВСУ. Это понять нужно рашизм ээто психическое заболевание
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