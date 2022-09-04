Во Львове задержан харьковчанин, бросивший две гранаты в экипаж патрульных, - Нацполиция. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
По данным полиции, около 14:00 в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на улице Белогорской во Львове неизвестный мужчина пристает к прохожим и угрожает им гранатой. Когда экипаж патрульной полиции прибыл на место, то обнаружил мужчину, который вел себя неадекватно и угрожал применить оружие.
"На замечания полицейских он не реагировал, а бросил одну гранату в сторону полицейских, а затем – в салон патрульного автомобиля, после чего скрылся в доме", - говорится в сообщении.
Вследствие взрывов никто не пострадал.
Открыто уголовное производство за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.