Германия понимает, что сегодня происходит гибридная война России на территории ЕС, - Шмыгаль

Каждый немецкий политик понимает, что в Украине идет война, и ощущает на себе гибридную энергетическую войну России.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу отметить, что каждый немецкий политик понимает, что сегодня идет война в Украине и гибридная война на территории Европейского Союза. Собственно, гибридная война в области энергоресурсов, газа, нефти, электроэнергии, миграционного кризиса, дезинформация, кибератаки – все эти вещи сегодня Германия на себе ощущает. И каждый политик понимает, что это гибридная, энергетическая война. Поэтому Германия абсолютно готова, по словам каждого из политиков, с которыми мы встречались, проходить через этот отопительный сезон, через сложности этого отопительного сезона", - сказал Шмыгаль.

По его словам, канцлер коммуницирует с обществом, общество также в большинстве своем понимает, что "этот отопительный сезон нужно пройти как отопительный сезон энергетической войны с Россией".

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"Поэтому я убежден, что Германия его пройдет, преодолеет, выйдет сильнее, а Россия, я убежден, понесет соответствующие потери после этого отопительного сезона", - подчеркнул премьер-министр.

Он также рассказал, что с немецкими коллегами обменялись впечатлениями о подготовке Германии и Украины к отопительному сезону.

"И, скажем так, мы на равных готовы к тому, чтобы сложно, но пройти этот отопительный сезон при всех рисках и угрозах, которые возлагает и на нас, и на Европу, и на Германию Российская Федерация", - подчеркнул Шмыгаль.