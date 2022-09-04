Новости • Война

Леса у оккупированного Изюма больше нет - он сгорел, - ГСЧС

16 64445
Леса у оккупированного Изюма больше нет - он сгорел, - ГСЧС
Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что пожаром уничтожен лес у временно оккупированного города Изюм Харьковской области.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал заместитель председателя ГСЧС Харьковской области Анатолий Торяник, передает Цензор.НЕТ.

"Изюмский лес находится в зоне оккупации. Он также очень сильно горел. Мы понимаем, что у нас нет возможности туда поехать, посмотреть, проверить. Но мы понимаем из информации со спутников, что изюмского леса нет, он сгорел", – сказал Торяник.

Смотрите также: Лесной пожар, возникший на Сумщине после вражеских обстрелов, перекинулся на территорию РФ, - Живицкий. ФОТО

Спасатель также отметил, что так называемая "временная администрация" не пыталась спасти лес.

Город Изюм Харьковской области был оккупирован россиянами еще весной. Оккупанты пытались оцепить украинские войска на Донбассе, но были остановлены на пути из Изюма в Барвенково.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Сергей Бромук
    А как же миллиард деревьев посаженных преЗедентом?Насажал?Асфальт наложил?Верховный главнокомандующий...
  • Yevgeny Mironov
    І що, немає де повісити москаля???
  • Чайка Київ
    Держава окупант планує масові вирубки українських лісів.

    Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", який адресований особисто Путіну, який опублікувало Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

    Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень". Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".
    Джерело: https://censor.net/ua/n3325303

    Кацапська сарана, погань, падаль. Нищить все живе.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости