Леса у оккупированного Изюма больше нет - он сгорел, - ГСЧС

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что пожаром уничтожен лес у временно оккупированного города Изюм Харьковской области.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал заместитель председателя ГСЧС Харьковской области Анатолий Торяник, передает Цензор.НЕТ.

"Изюмский лес находится в зоне оккупации. Он также очень сильно горел. Мы понимаем, что у нас нет возможности туда поехать, посмотреть, проверить. Но мы понимаем из информации со спутников, что изюмского леса нет, он сгорел", – сказал Торяник.

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Спасатель также отметил, что так называемая "временная администрация" не пыталась спасти лес.

Город Изюм Харьковской области был оккупирован россиянами еще весной. Оккупанты пытались оцепить украинские войска на Донбассе, но были остановлены на пути из Изюма в Барвенково.