Европейская энергосистема позволила увеличить Украине экспорт электроэнергии в часы пик, - "Укрэнерго"

ЕNTSO-E увеличило до 300 МВт доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Такие возможности для украинских экспортеров будут действовать в часы наибольшего потребления электроэнергии.

Соответствующее решение операторы системы передачи (ОСП) континентальной Европы приняли на заседании региональной группы Континентальная Европа ENTSO-E, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".

"Доступный объем межгосударственных пересечений для экспорта/импорта электроэнергии между Украиной и ENTSO-E увеличен на 50 МВт в дневные и вечерние часы суток. В частности, с 7:00 до 23:00 (по европейскому времени) (16 часов подряд) – в понедельник-пятницу и с 9:00 до 23:00 (по европейскому времени) (14 часов подряд) – в субботу-воскресенье. В остальные часы суток величина доступного пересечения останется на прежнем уровне", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что отныне общий объем доступной пропускной способности электросетей между энергосистемами Украины и ЕС в дневные и вечерние часы увеличился до 300 МВт, а в ночные часы останется на уровне 250 МВт. Первый день поставки с увеличенными объемами – 5 сентября.

На аукционах по доступу к межгосударственным пересечениям в дневные и ночные часы он будет распределяться в направлении Румынии в объеме 125 МВт и Словакии – 175 МВт. А с 6 сентября – в обе страны поровну: по 150 МВт днем ​​и вечером и по 125 МВт ночью в каждую страну.

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