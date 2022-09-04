ВСУ освободили три населенных пункта, - Зеленский. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Зеленского опубликовано в его фейсбуке.
"Верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей".
Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы предпринимают необходимые шаги. Эти шаги можно услышать. И все видят: оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это правильный выбор для них.
И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области - освобожден населенный пункт.
54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты.
Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства.
Благодарю всех вас, ребята!"