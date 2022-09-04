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ВСУ освободили три населенных пункта, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Зеленского опубликовано в его фейсбуке.

"Верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей".

Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы предпринимают необходимые шаги. Эти шаги можно услышать. И все видят: оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это правильный выбор для них.

И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области - освобожден населенный пункт.

54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты.

Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства.

Благодарю всех вас, ребята!"

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    А шо молчишь про десятки населенных пунктов, освобожденных героическим батальоном "квартал 95", возглавляемым героями-орденоносцами Кошевым и Пикаловым? Не скромничай, расскажи про их геройства.
  • Перехватчик
  • 5 копійок
    Як гарні новини від ЗСУ, так він попереду всіх на бойовому коні. Квартальний піарщик.
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