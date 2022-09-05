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Призываю ввести в 8-й санкционный пакет ЕС "визовые решения в отношении граждан России", - Зеленский

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Призываю ввести в 8-й санкционный пакет ЕС "визовые решения в отношении граждан России", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал к введению в восьмой санкционный пакет ЕС "общеевропейских визовых решений в отношении граждан России".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении в воскресенье вечером.

"Говорил сегодня с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это был, как всегда, очень содержательный, очень полезный разговор обо всех аспектах наших отношений… В частности, считаю, что в восьмом санкционном пакете должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения в отношении граждан России – такие, чтобы никто из причастных к этой войне не мог пользоваться европейским гостеприимством", - отметил он

Если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если они молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья. Это важная моральная вещь. Европа – это территория ценностей, а не "Диснейленд" для сторонников террора. И визовые ограничения точно это продемонстрируют", - считает президент.

"Визовая всеядность по отношению к гражданам государства-агрессора, финансовые связи с Россией, энергозависимость от России – это вещи, которые в Москве используют против Европы. И я благодарен тем европейским лидерам, которые осознают уровень угрозы", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Скільки тобі відкотили з краденої гуманітарки в Запоріжжі?
  • Maxim Ak-Murza
    Верно. Только Дерьмак может торговать Украинскими паспортами для русни.
  • Viacheslav Eremin
    ЗЕлупа валяє дурня та переводить стрелки

    санкції потрібні для Портнова, Татарова, всіх депутатів від ОПЗЖ
    для гаманця Слуг маленького богообраного народца Слюсарева
    для мера Одеси росіянина Труханова, для нібито мера Харкова Терехова
    для Арестовича, який декларує свою програму так
    Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
    для всіх пушкіно-дрочерів, для тих кто проти знищення пам'ятника Ватутіну під стінами Верховної Ради
    для усієї ватної сволоти та колаборантів, яких можна дістати хоч якось

    а росіяне?
    ну от Ютюб мені підкинув декілька відео-каналів росіян, які постійно живуть за кордоном, переважно у Європі, наприклад
    https://www.youtube.com/watch?v=9_5oP-2Q0Ow
    https://www.youtube.com/watch?v=vLU6KApkzXs
    https://www.youtube.com/watch?v=bJN2VoeMWoo
    https://www.youtube.com/watch?v=tnQZIZXe1d4
    чи ці росіяні винні у війні? Ні, сто разів - ні. Чи вони можуть якось впливати на *****? Ні, ще сто раз ні.
    а от наші гніди багато чого наробили, переконуючи ***** що ми "рускіе", що ми пушкіно-дрочери та ватутіно-дрочери. А тому нас потрібно приєднати до імперії.
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