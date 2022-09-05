Безуглая разоблачила Минобороны в ложной информации о военном учете женщин

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала не распространять фейки о военном учете женщин и рассказала, что Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О военном долге и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин. В ответ нардеп "Слуг народа" заявила в ответ, что никаких предложений Верховная Рада не получала и рассматривать этот вопрос в 2022 году не собирается. Замминистра обороны Анна Маляр призвала не распространять фейки о военном учете женщин и рассказала, что Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин. В ответ нардеп "Слуг народа" заявила, что никаких предложений Верховная Рада не получала и рассматривать этот вопрос в 2022 году не собирается.

Ответная дискуссия развернулась под постом Маляр в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Не распространяйте фейки о военном учете женщин. Еще раз дублирую уже обнародованную информацию. Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О военном долге и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин. Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена ​​законом, поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно.Это полномочия Парламента. Если будут приняты изменения – Минобороны и Генштаб их выполнят. Опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Вместе с тем для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий. Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности. Еще раз напоминаю - речь идет о добровольной постановке на военный учет. Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала – только с ее согласия", – заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте: После 1 октября взятые на воинский учет женщины не смогут свободно выезжать за границу, - юрист Минобороны

"Предложения в виде законопроекта от Минобороны не поступало. Вопрос снят с повестки дня. Парламент в 2022 году этот вопрос не будет рассматривать, потому что перечень, даты, выезд за границу — все регулируется на уровне Кабмина, не законами. Не измените за этот месяц свои же Приказы — будет военный учет, как вы там и прописали... Итак, ждем изменений Приказов Минобороны, в которых Минобороны и определило как сроки, так и перечень:

1. Взятие женщин на военный учет с 01 октября 2022 года - Приказ Минобороны: https://ips.ligazakon.net/document/view/RE37684?an=2

2. Список специальностей и/или профессий — Приказ Минобороны: https://ips.ligazakon.net/document/re37188?an=1

3. Выезд женщин за границу - решение Кабинета Министров Украины", - ответила член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Безуглая.

"Мы не пишем о законопроекте, мы направили предложения – разработали совместно юристы МОУ и ГШ", – возразила Маляр.

"В виде письма, которые не могут быть законопроектом. Сначала отсрочьте свой же Приказ, который создал эту ситуацию. Например, до 01 октября 2025 или 2030… Потому что все уже пока разговоры и перенаправление на Парламент без всяких шагов, кроме письма-позиции . На Парламент, который это не прописывает. Все сроки и перечни в приказах", - подчеркнула Безуглая.

















