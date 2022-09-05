Новости • Война

Оккупанты на юге устроили бунт и отказались воевать, - ОК "Південь"

16 31519
Оккупанты на юге устроили бунт и отказались воевать, - ОК "Південь"
Находящиеся на юге Украины солдаты 127-го полка 1-го армейского корпуса армии РФ устроили бунт. Они недовольны качеством обеспечения: на передовой оккупанты остались даже без воды.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

В ОК "Південь" рассказали, что одна из причин - неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды.

Против мятежников спецслужбами оккупационных войск приняты меры, они вывезены с позиций.

Читайте: Под Мариуполем российские оккупанты меняют номера автомобилей на украинские: боятся сил сопротивления, - Андрющенко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Анатолий Та Ольга Панасюк
    Бунт це коли в повному складі здалися в полон, а не просте скиглення рабів, яким не дали їсти.
  • Яр Холодний
    А кацапський "бунт" тим і відрізняється від звичайного, що це - "бунт на колінах" Про це писав хтось з "класиків російської літератури" Здається, Салтиков-Щедрін
  • Olexa Pluzh
    руснявьій/косоокий воєн повинен здохнути, яке в нього може бути невдоволення...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости