Новости

Россия может прекратить существование в нынешнем виде, – генерал армии США Ходжес

14 96252
Россия может прекратить существование в нынешнем виде, – генерал армии США Ходжес
Военные цели США должны включать "деимпериализацию" России. Штаты должны быть готовы к тому, что она прекратит существование в нынешнем виде.

Такого мнения придерживается генерал армии США Бен Ходжес. Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать "деимпериализацию" России. Мне кажется, что мы видим начало конца российской федерации в ее нынешнем виде. Мы должны быть готовы к этому. Мы не были готовы к концу СССР", - написал экс-командующий войсками США в Европе.

Таким образом, он прокомментировал слова бывшего посла США в НАТО Курта Волкера о том, что "империалистические войны" РФ против ее соседей начались не в Украине, а в Грузии, и "мы не можем забывать, что Россия все еще находится в Грузии".

Смотрите также: Санкции, в частности визовые ограничения, должны мешать Путину, привлекать к ответственности всех россиян непродуктивно, - Кирби. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    весь світ думав, що россіяни - жертви радянського поневолення, разом з іншими народами! а виявилося, що россіяни - джерело та причина гвалтування всіх поневоленних народів
  • arye z.
    Є вираз - "До кожної людини треба ставитися з повагою, поки вона не доведе протилежне".
    З державами те саме.
    На початку 90-х росію прийняли в сім'ю вільних народів як колишнього невільника, що звільнився від свого рабства. Через 30 років усім стало зрозуміло, що це була фатальна помилка - не було ніякого невільника, якого силоміць тримали в неволі, а були раби, які добровільно та усвідомлено прийняли своє рабство. І як давно відомо, найбільша мрія раба - це не свобода, а наявність своїх рабів.
    Тому зараз ставлення до Росії буде зовсім інше - жодних "ніжок буша", жодної допомоги. Розчавити отруйну гадину - це єдина їй "допомога"
  • Анатолий Та Ольга Панасюк
    30 років назад потрібно було вирішити таке питання і не підгодовувати "ніжками Буша".
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости