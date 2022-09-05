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Большой адронный коллайдер может остановиться из-за энергетического кризиса

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Большой адронный коллайдер может остановиться из-за энергетического кризиса
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) разрабатывает планы остановки своих ускорителей частиц, в частности, Большого адронного коллайдера на фоне энергетического кризиса.

Об этом заявил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как заявил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде, организация обсуждает с поставщиком электроэнергии – французской компанией EDF – сценарий, когда оператор за день предупредит о необходимости снижения потребления электроэнергии.

"Это позволит не отключать Большой адронный коллайдер, а прекратить работу других ускорителей частиц и снизить энергопотребление на 25 процентов", – сообщил Клоде.

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По его словам, организации нужно избежать внезапного отключения электричества, способного вывести из строя оборудование стоимостью 4,4 миллиарда долларов.

Напомним, большой адронный коллайдер протяженностью более 26 км расположен на границе Франции и Швейцарии. Он используется для изучения протонов и других элементарных частиц.

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Топ комментарии

  • MD_DB
    Остановка плановая, назначена на декабрь. Укринформ копипастит кацапские СМИ.
  • Aleksey NotBad
    Фундаментальные исследования, которые косвенно сказываются на каждом человеке в средней и дальней перспективе.
  • 5 копійок
    Кацапи дадуть адекватну відповідь.
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