Большой адронный коллайдер может остановиться из-за энергетического кризиса

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) разрабатывает планы остановки своих ускорителей частиц, в частности, Большого адронного коллайдера на фоне энергетического кризиса.

Об этом заявил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как заявил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде, организация обсуждает с поставщиком электроэнергии – французской компанией EDF – сценарий, когда оператор за день предупредит о необходимости снижения потребления электроэнергии.

"Это позволит не отключать Большой адронный коллайдер, а прекратить работу других ускорителей частиц и снизить энергопотребление на 25 процентов", – сообщил Клоде.

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По его словам, организации нужно избежать внезапного отключения электричества, способного вывести из строя оборудование стоимостью 4,4 миллиарда долларов.

Напомним, большой адронный коллайдер протяженностью более 26 км расположен на границе Франции и Швейцарии. Он используется для изучения протонов и других элементарных частиц.