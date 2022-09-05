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Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке, - ISW

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Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке, - ISW
Вооруженные силы Украины закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области и продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонщины.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны, передает Цензор.НЕТ.

"Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке", - говорится в его докладе.

По мнению экспертов ISW, скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем. Ведь ВСУ постараются лишить россиян необходимых поставок, нарушить командование и контроль оккупантов и ослабить моральный дух врага.

"Россияне будут время от времени контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций и, конечно, будут осуществлять, вероятно, ожесточенные артиллерийские и воздушные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Аналитики добавили, что украинские силы добились значительного прогресса, чтобы начать вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских блоггеров, которые до сих пор очень прислушивались к оптимистической риторике Кремля.

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Ключевые выводы аналитиков института:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска освободили два населенных пункта на юге Украины и один населенный пункт в Донецкой области. ISW независимо подтвердил факт освобождения населенного пункта в Донецкой области и одного в Херсонской области.
  • На видео с геолокацией видно, как российские войска стреляют из РСЗО с позиций на Запорожской АЭС.
  • Украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным линиям связи, складам боеприпасов и ключевым позициям, чтобы истощить российские силы и сдержать их.
  • Освобождение Украиной Высокополья вызвало критические дискуссии среди некоторых российских блоггеров, тогда как Минобороны РФ утверждали, что украинские войска продолжают "неудачные попытки" продвижения.
  • Сообщается, что личный состав 127-го полка так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") 1-го армейского корпуса отказался воевать из-за отсутствия поставок.
  • Украинские войска вернули себе территорию на левом берегу реки Северский Донец в Донецкой области.
  • Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Бахмута и к западу от Донецка.
  • Сообщается, что российские войска перемещают военные средства в районы, расположенные вдоль основных наземных путей сообщения в тыловых районах Запорожской области.

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Топ комментарии

  • Autorare Autorare
    з позитивного кацапи потроху звикають до того , що їм дають за щоку і вже давно немає того фашистського "пабєдлбєсія" за три дні Київ і за два тижня вся Україна.
    кацам вміє проковтувати як ніхто інший , треба просто його вбивати як умога більше
  • govtva
    Сейчас тысячи кремлеботов орут что они побеждают.Но самый перл лапотной мысли это непрекращающиеся десанту ВСУ на баржах напротив Энергодара.
  • Валентин Коваль
    Ми показали шо можем вгризатися в іх оборону -- ціна правда страшна.
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