ВСУ отразили наступление врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в Донецкой области. Защитники Украины успешно отразили наступление врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, а также создании благоприятных условий для возобновления наступления, поиске слабых мест в нашей обороне, пытается улучшить тактическое положение на отдельных направлениях. .

Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей территории Украины. В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного вооружения находятся носители КРМБ "Калибр".

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За прошедшие сутки враг нанес 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледар, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Пруд и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

В других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуры из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов. Больше других огневое влияния испытали Гасичевка, Янжуловка, Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области и Нововасильевка, Новая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Яструбино и Смолино Сумской области;

на Харьковском направлении противник нанес поражение в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. Задействовал БПЛА для корректировки огонь артиллерии;

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на Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровное, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудар;

на Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного;

на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара;

на Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное;

на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем производил обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка;

на Запорожском направлении враг обстрелял районы Новополя и Новоселки;

на Южнобужском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка. Вражеские авиационные удары получили районы Березнеговатого, Безымянного, Великого Артакового, Сухого Ставка и Белого Колодца. Для корректировки огня оккупанты задействовали БпЛА.

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После интенсивных обстрелов Силами обороны районов скопления противника в Херсонской области российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей. В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и по плавсредствам. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.

Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины. В Донецке российские захватчики обнаружили "новый источник" пополнения потерь в живой силе. Так, недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных. Под такую ​​выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненые во время боевых действий, проходящих лечение.

В который раз военнослужащие 2 армейского корпуса отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными. Личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок в отличие от российских военных в других воинских частях. Кроме того, отсутствует качественное медицинское обеспечение. Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава.

Силы обороны продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения противника по территории Украины.

Подразделения наших войск успешно отразили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.

Группировка Воздушных сил Вооруженных Сил Украины продолжает отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, эффективно прикрывает критические объекты Украины.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны осуществила более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов.

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Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления, логистического обеспечения, уничтожению средств противовоздушной обороны, огневых средств и живой силы противника. За прошедшие сутки нанесены ракетные удары и произведено огненное поражение по пунктам управления разного уровня, складам с боеприпасами стратегического уровня, районах сосредоточения боевой техники и личного состава, районах сосредоточения и огневых позициях подразделений артиллерии, а также других важных целях.

В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника вблизи населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области, российские оккупанты понесли потери. Уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Потери уточняются.