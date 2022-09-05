Захватчики запретили херсонцам пересекать Днепр
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На оккупированной части Херсонской области россияне установили запрет на передвижение местных жителей.
Об этом сообщили в Генштабе, передает Цензор.НЕТ.
"После интенсивных обстрелов Силами обороны районов скопления противника в Херсонской области, российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей. В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как мостами, так и плавсредствами. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение", - говорится в сообщении.